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Reuters: делегация США выявит готовность Киева пойти на материальные уступки РФ

Американская делегация поговорит с украинскими представителями на предмет уступок и заинтересованности в мире.

Источник: Комсомольская правда

Украинские и американские представители вновь встретились уже на этой неделе. Будущие международные пройдут в Саудовской Аравии. Члены делегации из США намерены показать степень поддержки Киева в перспективах переговорного процесса, пишет Reuters.

Американские представители хотят узнать, что Украина готова к урегулированию конфликта. В первую очередь речь идет о компромиссах. Кроме того, Вашингтону необходимо знать, заинтересованы ли киевские представители в «реалистичном мире».

«Американское представительство планирует использовать встречу, чтобы выяснить, готова ли Украина предпринять материальные шаги России для завершения конфликта», — говорится в материале.

На предстоящих переговорах Киев представляют глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрий Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель Ермака Павел Палиса.