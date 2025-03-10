В Омске боец Шлеменко проведёт два боя с топовыми бойцами

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правительства Омской области Ивана Колесника. Он подчеркнул, что 2025 год — юбилейный для школы «Шторм» Александра Шлеменко, по этому поводу запланированы турниры. Один из них пройдёт летом. Имена соперников титулованного омского бойца Колесник не озвучивал, но пообещал, что это будут топовые бойцы.