В Омске боец Шлеменко проведёт два боя с топовыми бойцами

Российский боец ММА Александр Шлеменко в 2025 году проведёт в Омске два боя. Оба запланированы на турнирах промоушена Shlemenko Fighting Championship (SFC) в Омске.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правительства Омской области Ивана Колесника. Он подчеркнул, что 2025 год — юбилейный для школы «Шторм» Александра Шлеменко, по этому поводу запланированы турниры. Один из них пройдёт летом. Имена соперников титулованного омского бойца Колесник не озвучивал, но пообещал, что это будут топовые бойцы.
Ранее мы писали, что омские бойцы устроили омичкам «штормовое» поздравление к 8 Марта.