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Баста даст два концерта в Иркутске

Выступления состоятся 23 и 24 марта.

Источник: IrkutskMedia.ru

Баста даст два концерта (16+) в Иркутске. Выступления состоятся 23 и 24 марта на сцене ЛД «Айсберг». Ожидается, что программа продлится более двух часов, пишет ИА IrkutskMedia.

Зрителей ждут такие песни, как «Моя игра» (16+), «Урбан» (16+), «Чистый кайф» (16+), «Сансара» (16+), «Я поднимаюсь над землей» (16+), «Ты моя вселенная» (16+), «Медлячок» (16+) и другие. Ежегодно Баста, он же Василий Вакуленко, отправляется в большой концертный тур по всей России и Ближнему зарубежью, посещая Европу и США.