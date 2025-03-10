Баста даст два концерта в Иркутске

Зрителей ждут такие песни, как «Моя игра» (16+), «Урбан» (16+), «Чистый кайф» (16+), «Сансара» (16+), «Я поднимаюсь над землей» (16+), «Ты моя вселенная» (16+), «Медлячок» (16+) и другие. Ежегодно Баста, он же Василий Вакуленко, отправляется в большой концертный тур по всей России и Ближнему зарубежью, посещая Европу и США.