В Омске хранится старейшая метрическая книга России

10 марта отмечается День архивиста. В честь праздника специалисты рассказали о редких документах архива Омской области. Самый старый документ, сохранившийся до наших дней — метрическая книга Тарской церкви, которая была написана в 1722 году.
Как рассказали в интервью «ОмскИнформу», познакомиться с древними документами может каждый омич. Достаточно просто записаться на экскурсию. Желающие могут сами познакомиться с работой архива.
Здесь можно увидеть работу реставраторов ценных документов, отдел оцифровки. Можно узнать о том, как развивалось архивное дело в Омской области. Стараниями архивариусов в Омске сохранились книги с записями о рождении Михаила Врубеля и генерала Карбышева, о смерти Любови Гасфорд.
В хранилищах размещены редкие материалы о ссылке Достоевского, а также документы, подписанные Колчаком, а также другие исторические архивы. Желающие посетить Дни открытых дверей могут обратиться по адресу: ул. Красный Путь, д. 153/4, каб. 215 или записаться по телефону: 21−01−59.
Ранее мы писали, что в Омске назначили ответственных за федеральный проект «Генеральная уборка».