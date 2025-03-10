В Омске хранится старейшая метрическая книга России

Здесь можно увидеть работу реставраторов ценных документов, отдел оцифровки. Можно узнать о том, как развивалось архивное дело в Омской области. Стараниями архивариусов в Омске сохранились книги с записями о рождении Михаила Врубеля и генерала Карбышева, о смерти Любови Гасфорд.