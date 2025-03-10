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Александр Ведерников стал участником самого массового старта ­- Лыжня Иркутска

Иркутская область, НИА-Байкал — Самый большой лыжный марафон Восточной Сибири и Дальнего Востока — Лыжня Иркутска состоялся на берегу Ангары в заливе Топка поселка Молодежный.

Источник: Заксобрание Иркутской области

Участие в соревнованиях принял председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников. На старт в лыжной гонке вместе с главой областного парламента вышел также депутат ЗС Денис Ягодзинский. Мероприятие является третьим и заключительным этапом зимней серии больших лыжных праздников «Марафоны БАМ», в него включились 16 регионов России. Из Иркутской области в соревнованиях зарегистрировалось более 1200 участников.

«Каждый лыжный старт — это лыжня России, поскольку это гонка наших жителей. Очень приятно видеть, когда спорт, здоровый образ жизни, марафоны БАМ объединяют профессионалов и любителей, людей разных возрастов и профессий. Сегодняшним некоторым участникам гонки — более 70-ти и даже более 80-ти лет. Вот это и есть пример связи поколений», — отметил Александр Ведерников, обращаясь к присутствующим.

По информации пресс-службы ЗС, для участников соревнований были организованы лыжни для конькового и классического хода на дистанциях 5, 18, 36 и 55 километров. Дети в возрасте от трех до восьми лет могли попробовать свои силы на маршруте в один километр.

Каждого, кто пробежал дистанцию от пяти километров, на финише ждала медаль, детей — сладкие призы. Кроме соревнований организаторами и спонсорами была подготовлена концертная программа и розыгрыш ценных подарков.