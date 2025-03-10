«Каждый лыжный старт — это лыжня России, поскольку это гонка наших жителей. Очень приятно видеть, когда спорт, здоровый образ жизни, марафоны БАМ объединяют профессионалов и любителей, людей разных возрастов и профессий. Сегодняшним некоторым участникам гонки — более 70-ти и даже более 80-ти лет. Вот это и есть пример связи поколений», — отметил Александр Ведерников, обращаясь к присутствующим.