В Омской области назвали средний и минимальный размер пенсий

В фонде пояснили, что для неработающих пенсионеров существует понятие совокупного ежемесячного дохода. Он включает в себя не только саму пенсию, но и денежный эквивалент льгот. Этот совокупный доход не может быть ниже прожиточного минимума для пенсионеров. В Омской области на 2025 год он составит 13 268 рублей. Если доход пенсионера находится ниже этой суммы, ему автоматически положена федеральная социальная доплата.