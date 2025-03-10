В Омской области назвали средний и минимальный размер пенсий

В регионе средний размер пенсии составляет 21 838 рублей. Об этом сообщает NGS55.RU со ссылкой на Социальный фонд России по Омской области.
В фонде пояснили, что для неработающих пенсионеров существует понятие совокупного ежемесячного дохода. Он включает в себя не только саму пенсию, но и денежный эквивалент льгот. Этот совокупный доход не может быть ниже прожиточного минимума для пенсионеров. В Омской области на 2025 год он составит 13 268 рублей. Если доход пенсионера находится ниже этой суммы, ему автоматически положена федеральная социальная доплата.
Также стоит отметить, что размер самой пенсии зависит от двух основных факторов: стажа работы и размера заработной платы за всё время трудовой деятельности.