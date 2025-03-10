В Башкирии продлено ограничение движения на 3 участках дорог

До 10 часов утра местного времени сегодняшнего дня продлено ограничение движения для грузовых и пассажирских транспортных средств на трех участках дорог: Уфа — Инзер — Белорецк с 67 по 205 километр (Архангельский и Белорецкий районы); Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск с 142 по 275 километр (Белорецкий и Абзелиловский районы) и Белорецк — Учалы — Миасс с 1 по 159 километр (Белорецкий, Учалинский районы). Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Башкирии.