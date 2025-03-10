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Начало рабочей недели в Башкирии ознаменуется плюсовой температурой

Синоптики озвучили прогноз погоды на ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии потеплеет до +5 градусов. Это следует из прогноза, предоставленного республиканскими синоптиками.

Сегодня, 10 марта, днем метель, бушевавшая накануне, отступит. Столбики термометров поднимутся до −2…+3 градусов. Стихия полностью успокоится уже завтра, 11 марта.

— Ночью местами ожидается небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью −7,-12°, при прояснениях до −17°, днем −2,+3°, — рассказали метеорологи.

Характер погоды не изменится и на следующий день, лишь столбики термометров днем будут идти вверх: температура днем прогреется до +5 градусов.

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