Начало рабочей недели в Башкирии ознаменуется плюсовой температурой

В Башкирии потеплеет до +5 градусов. Это следует из прогноза, предоставленного республиканскими синоптиками.
Сегодня, 10 марта, днем метель, бушевавшая накануне, отступит. Столбики термометров поднимутся до −2…+3 градусов. Стихия полностью успокоится уже завтра, 11 марта.
— Ночью местами ожидается небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью −7,-12°, при прояснениях до −17°, днем −2,+3°, — рассказали метеорологи.
Характер погоды не изменится и на следующий день, лишь столбики термометров днем будут идти вверх: температура днем прогреется до +5 градусов.
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