Весенняя SOS-терапия: Россиянам рассказали о трёх витаминах, которые нужны организму после зимы

Ещё одним важным и трудновосполнимым витамином весной является В12. Его дефицит сначала бьёт по работоспособности человека, а затем провоцирует полинейропатию, при которой происходит онемение конечностей и возникает чувство покалывания. Затем развивается В12-дефицитная анемия и нарушается передача нервного импульса как в периферической, так и в центральной нервных системах. Всё это повышает риск инсульта, инфаркта, атеросклероза артерий, депрессии и деменции.