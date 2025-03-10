Цены на какао-порошок выросли почти в 2 раза за год в Новосибирске

Какао-порошок вырос в цене почти в 2 раза за 2024 год в России (включая Новосибирск). Не исключено, что тенденции к подорожанию сохранятся и в 2025-м. Об этом рассказали в компании «Юнисервис Капитал» со ссылкой на данные ООО «СЕЛЛ-Сервис».