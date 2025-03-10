Редкий Chevrolet Caprice выставили на продажу в Новосибирске

В Новосибирске продают раритетный автомобиль Chevrolet Caprice 1975 года выпуска. Предложение появилось на одном из популярных сайтов объявлений.
Машина была куплена и восстановлена.
«Такая только у меня и у B-Reala», — сообщает продавец.
Автомобиль кастомизирован в стиле Lowrider. У него заниженная подвеска, объём двигателя составляет 6,6 литров, цвет — бордовый. Приобрести машину предлагается за четыре миллиона рублей.
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