Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Многотопливная автозаправочная станция открылась в Новосибирске

В Октябрьском районе Новосибирска начала работу новая многотопливная автозаправочная станция (АЗС).

Источник: Om1 Новосибирск

Она расположена на ул. Выборной, 205. На станции есть бензины и дизельное топливо производства Омского нефтеперерабатывающего завода, а также сжиженный углеводородный газ (СУГ).

Одновременно могут заправляться до десяти автомобилей, две колонки выделены специально для заправки СУГ. Предусмотрены сервисные зоны: компрессор для подкачки шин и техническая вода для мытья стекол и фар. АЗС работает по системе постоплаты, а на месте доступны услуги заправщиков.

В помещении автозаправочной станции открыты магазин с широким выбором продуктов и кафе. Для клиентов доступны кофе, прохладительные напитки, горячие блюда, которые готовят на месте. Новая станция работает под брендом сети АЗС «Газпромнефть».