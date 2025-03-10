Многотопливная автозаправочная станция открылась в Новосибирске

Она расположена на ул. Выборной, 205. На станции есть бензины и дизельное топливо производства Омского нефтеперерабатывающего завода, а также сжиженный углеводородный газ (СУГ).
Одновременно могут заправляться до десяти автомобилей, две колонки выделены специально для заправки СУГ. Предусмотрены сервисные зоны: компрессор для подкачки шин и техническая вода для мытья стекол и фар. АЗС работает по системе постоплаты, а на месте доступны услуги заправщиков.
В помещении автозаправочной станции открыты магазин с широким выбором продуктов и кафе. Для клиентов доступны кофе, прохладительные напитки, горячие блюда, которые готовят на месте. Новая станция работает под брендом сети АЗС «Газпромнефть».