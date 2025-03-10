Многотопливная автозаправочная станция открылась в Новосибирске

Одновременно могут заправляться до десяти автомобилей, две колонки выделены специально для заправки СУГ. Предусмотрены сервисные зоны: компрессор для подкачки шин и техническая вода для мытья стекол и фар. АЗС работает по системе постоплаты, а на месте доступны услуги заправщиков.