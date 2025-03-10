Омичей приглашают на обзорные экскурсии в архив региона

Как пишет портал «ОмскИнформ», желающие посетить Дни открытых дверей могут лично обратиться по адресу: ул. Красный Путь, д. 153/4, в кабинет 215, либо записаться по телефону: 21−01−59. В архивных фондах сейчас хранится более трёх миллионов разных документов. Самый ранний из них — метрическая книга Тарской церкви, которая датируется 1722 годом.