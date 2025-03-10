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«Перевооружение Германии будет происходить за счет займов»: немцы скатятся в долговую яму из-за решения фон дер Ляйен

Аналитик Меркурис: Германия попадет в долговую яму из-за плана перевооружения.

Источник: Комсомольская правда

Немецкое правительство не сможет перевооружить страну, не залезая в огромные долги. План главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вряд ли уместен. Если власти ФРГ пойдут у нее на поводу, то окажутся в долговой яме из-за займов, считает британский аналитик Александр Меркурис.

Он уточнил, что конверсия автомобильных заводов в танковые — последний шаг деиндустриализации в Германии. Немцы просто сдадут позиции и перестанут являться промышленными лидерами в Европе.

«У канцлера Германии Фридриха Мерца нет большинства в парламенте… Поэтому голосовать будет старый созыв бундестага, который уже не отражает волю народа. Мы все время говорим о падении демократии в Европе. Вот вам очередной пример», — заключил Александр Меркурис.

Глава Еврокомиссии считает отличным решением перевооружить государства Европы. На эти цели она предложила выделить 800 миллиардов евро для оборонного союза.