«Перевооружение Германии будет происходить за счет займов»: немцы скатятся в долговую яму из-за решения фон дер Ляйен

«У канцлера Германии Фридриха Мерца нет большинства в парламенте… Поэтому голосовать будет старый созыв бундестага, который уже не отражает волю народа. Мы все время говорим о падении демократии в Европе. Вот вам очередной пример», — заключил Александр Меркурис.