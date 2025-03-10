«Известия»: в РФ впервые запустят массовое производство лекарства от гепатита С

«ФАС прорабатывает для российских дженериков такую меру, как выдача принудительной лицензии, то есть получение разрешение правительства на их производство и запуск в оборот», — передает сообщение ведомства газета «Известия». Там добавили, что выдача лицензий необходима, так как существующие препараты, такие как «Эпклюза» и «Мавирет», защищены патентами, что мешает российским производителям выпускать дженерики.