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У основателя «МММ» Мавроди не нашлось наследников: За семь лет никто не объявился

РИА Новости: у умершего основателя «МММ» Мавроди не нашлось наследников.

Источник: Комсомольская правда

После смерти в 2018 году основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди, никто не обратился за наследством скандального бизнесмена. Об этом со ссылкой на соответствующие материалы сообщает РИА Новости.

Согласно российскому законодательству, в течение шести месяцев после смерти наследодателя может быть открыто наследственное дело. Если наследники в этот срок не уложились, то для восстановления срока им предстоит обращаться в суд.

Так вот по данным издания, со дня смерти Сергея Мавроди — 26 марта 2018 года — это наследственное дело никто так и не открыл.

Напомним, в 2024 году «исполнилось» 30 лет, как арестовали Мавроди. Это стало началом конца МММ. Тогда адвокат просил выпустить мошенника из-под ареста, однако суд отказал ему в этом.

По данным службы судебных приставов по состоянию на 2024 год Мавроди оставил огромные долги. С 2007 по 2017 год в отношении него Хамовнический суд выдал более 200 исполнительных листов на 1,607 миллиарда рублей.

А согласно законодательству РФ, наследники могут получить от умершего родственника не только имущество, но и долги.