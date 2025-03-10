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Боец из Заларинского района Алексей Суханкин погиб в зоне СВО

Защитника Отечества не стало 28 августа 2024 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. Защитника Отечества Алексея Суханкина из Заларинского района не стало 28 августа 2024 года. Боец погиб в зоне СВО. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района. Герою был 41 год.

— Родился Алексей в селе Троицк, где и проживал все время, был любящим сыном, отцом, мужем. Он ушёл из жизни, оставив после себя светлую память и множество добрых дел, — поделились в администрации.

Вместе с супругой боец вел подсобное хозяйство. Контакт с Минобороны он заключил в мае 2024 года. Героическая смерть сибиряка и его мужество навсегда останется в памяти у родных и знакомых.