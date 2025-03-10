Когда примут важный для Крыма закон о гостевых домах

«К сфере туристической деятельности и услугам средств размещения отнесены физические лица, чего раньше не было — были юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, которые имели право оказывать гостиничные услуги. Сейчас у нас в закон добавили физлицо, то есть это человек, сдающий комнату, квартиру. И для него будут прописаны отдельные правила», — уточнила Марнопольская.