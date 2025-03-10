Когда примут важный для Крыма закон о гостевых домах

«Мы предполагаем, что в марте этот закон будет приниматься уже во втором и третьем чтениях сразу — его готовят таким образом. Он буквально как пирожочек горячий лежит. Положение о классификации гостевых домов, нормативный акт и подзаконный — уже все это есть», — сказала Марнопольская.
Принятие этого долгожданного документа автоматически означает, что все изменения в закон об основах туристической деятельности, которые вступили в силу с 1 января 2025 года, распространятся на граждан, сдающих в Крыму свои квартиры и дома в наем туристам.
«К сфере туристической деятельности и услугам средств размещения отнесены физические лица, чего раньше не было — были юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, которые имели право оказывать гостиничные услуги. Сейчас у нас в закон добавили физлицо, то есть это человек, сдающий комнату, квартиру. И для него будут прописаны отдельные правила», — уточнила Марнопольская.
Она напомнила, что, согласно новому законодательству, гостевыми будут считаться все дома на землях для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), землях рекреации и территории садовых товариществ, жилые помещения в которых сдаются.
Таким образом, по словам Марнопольской, новый федеральный реестр гостевых домов дополнит реестр классифицированных средств размещения, к которым на сегодняшний день отнесены четыре типа объектов: гостиницы и санатории (гостиничные услуги), базы отдыха и кемпинги (услуги средств размещения).
Ранее глава комитета Госсовета Крым по курортам и туризму Роман Тихончук в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал, что тормозит принятие закона о гостевых домах в Крыму.