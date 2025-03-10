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Когда примут важный для Крыма закон о гостевых домах

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости Крым. Важный для Крыма закон о гостевых домах будет приниматься в марте текущего года сразу во втором и окончательном третьем чтениях, для этого уже все готово. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила руководитель крымского отделения Гостинично-туристской ассоциации Валентина Марнопольская.

Источник: РИА "Новости"

«Мы предполагаем, что в марте этот закон будет приниматься уже во втором и третьем чтениях сразу — его готовят таким образом. Он буквально как пирожочек горячий лежит. Положение о классификации гостевых домов, нормативный акт и подзаконный — уже все это есть», — сказала Марнопольская.

Принятие этого долгожданного документа автоматически означает, что все изменения в закон об основах туристической деятельности, которые вступили в силу с 1 января 2025 года, распространятся на граждан, сдающих в Крыму свои квартиры и дома в наем туристам.

«К сфере туристической деятельности и услугам средств размещения отнесены физические лица, чего раньше не было — были юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, которые имели право оказывать гостиничные услуги. Сейчас у нас в закон добавили физлицо, то есть это человек, сдающий комнату, квартиру. И для него будут прописаны отдельные правила», — уточнила Марнопольская.

Она напомнила, что, согласно новому законодательству, гостевыми будут считаться все дома на землях для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), землях рекреации и территории садовых товариществ, жилые помещения в которых сдаются.

Таким образом, по словам Марнопольской, новый федеральный реестр гостевых домов дополнит реестр классифицированных средств размещения, к которым на сегодняшний день отнесены четыре типа объектов: гостиницы и санатории (гостиничные услуги), базы отдыха и кемпинги (услуги средств размещения).

Ранее глава комитета Госсовета Крым по курортам и туризму Роман Тихончук в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал, что тормозит принятие закона о гостевых домах в Крыму.