У Сергея Мавроди не нашлось наследников

Сергей Мавроди скончался в Москве от сердечного приступа 26 марта 2018 года. Основателю финансовой пирамиды было 62 года. Известно, что он оставил долгов как минимум на полтора миллиарда рублей. Чуть более двухсот тысяч из них — это долг за госпошлины, а ещё 250 миллионов — «взыскания имущественного характера».