«Ты туда не ходи, ладно?»: Владимир Путин обратился к медику-героине из Тувы с просьбой не возвращаться в зону СВО

Сама Айдысмаа Монгуш решила посвятить себя детям. Вместе с мужем они покинули семью надолго. Теперь пора возвращаться. Тем более, об этом попросил президент России. Медик дала комментарий по этому поводу. Она сообщила, что пока не собирается в зону специальной военной операции. Однако это не окончательное решение. В будущем она еще может пойти служить военным врачом и помогать раненым солдатам.