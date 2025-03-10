«Ты туда не ходи, ладно?»: Владимир Путин обратился к медику-героине из Тувы с просьбой не возвращаться в зону СВО

Женщина-герой Айдысмаа Монгуш пошла служить в зону боевых действий вместе с мужем. Ее супруг скончался во время выполнения задач спецоперации. Айдысмаа Монгуш, будучи полевым врачом, самостоятельно вынесла мужа с поля боя. Президент России Владимир Путин в преддверии Международного женского дня встретился с участницами и ветеранами СВО, в том числе — с медиком-героиней. Часть беседы показали в программе «Москва. Кремль. Путин».
Российский лидер пообщался с сотрудницами фонда «Защитники Отечества». Так он узнал историю Айдысмаа Монгуш. Владимир Путин попросил женщину не возвращаться в зону боевых действий, так как ее дома ждут трое детей.
«Ты туда не ходи, ладно? Детишек надо поднимать», — обратился президент России к Айдысмаа Монгуш.
Владимир Путин пообещал наградить полевого медика. Кроме того, ее семья получает поддержку и от главы Республики Тува Владислава Ховалыга. Он помогает близким женщины-героини. Теперь поддержку будет оказывать и государство.
Сама Айдысмаа Монгуш решила посвятить себя детям. Вместе с мужем они покинули семью надолго. Теперь пора возвращаться. Тем более, об этом попросил президент России. Медик дала комментарий по этому поводу. Она сообщила, что пока не собирается в зону специальной военной операции. Однако это не окончательное решение. В будущем она еще может пойти служить военным врачом и помогать раненым солдатам.
В России живут женщины со стальным характером. Айдысмаа Монгуш — не единственный тому пример. Ефрейтор Людмила Болилая отправилась на спецоперацию медсестрой-мотострелком. Она прошивала каски и бронежилеты бойцов Вооруженных Сил РФ. Когда начался обстрел, ефрейтор Людмила Болилая бросилась на помощь российским солдатам. Она накрыла собой одного из бойцов, приняв большую часть удара.
Первой женщиной-героем СВО стала Екатерина Иванова. Она прибыла в зону боевых действий из Белгородской области. Екатерина Иванова эвакуировала раненых. В ходе одной из операций женщина была сильно ранена. Снаряды боевиков ВСУ попали в машину и она вспыхнула. Женщина даже не помнит, как выбралась из транспорта.