Автомобилистов предупредили о повышении штрафов

В правительстве отметили, что количество ДТП с нарушениями при перевозке детей возросло с 918 до 959 за период с 2020 по 2024 год, что говорит о необходимости ужесточения ответственности. По действующим правилам, детей до семи лет следует перевозить в автолюльках или креслах, а старше семи — на заднем сиденье с ремнями безопасности.