Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оператор БПЛА Моисей: в трубе под Суджей горели легкие, болела голова

Из-за едкого дыма и недостатка кислорода у бойцов также текли слезы.

Источник: Аргументы и факты

Оператор беспилотного летательного аппарата с позывным «Моисей» поделился подробностями о сложных условиях, с которыми столкнулись бойцы во время операции в подземных коммуникациях под Суджей.

По его словам, в ограниченном пространстве буквально «горели легкие», сильно болела голова, а из-за едкого дыма и недостатка кислорода текли слезы.

Операция, связанная с подземным заходом в тыл противника, требовала от бойцов не только выносливости, но и предельной концентрации. Несмотря на тяжелые условия, поставленные задачи были выполнены.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал о трудностях переброски бойцов через газопровод под Суджей.