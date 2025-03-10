Оператор БПЛА Моисей: в трубе под Суджей горели легкие, болела голова

Оператор беспилотного летательного аппарата с позывным «Моисей» поделился подробностями о сложных условиях, с которыми столкнулись бойцы во время операции в подземных коммуникациях под Суджей.
По его словам, в ограниченном пространстве буквально «горели легкие», сильно болела голова, а из-за едкого дыма и недостатка кислорода текли слезы.
Операция, связанная с подземным заходом в тыл противника, требовала от бойцов не только выносливости, но и предельной концентрации. Несмотря на тяжелые условия, поставленные задачи были выполнены.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал о трудностях переброски бойцов через газопровод под Суджей.