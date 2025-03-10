«Я думал это политическая игра»: служивший в ВСУ двоюродный брат Вэнса разочаровался в вице-президенте США

А после этого группа людей, громко скандирующих проукраинские лозунги, преследовала вице-президента США Джей Ди Вэнса во время прогулки с дочерью и напугала ребёнка. Политик сообщил, что он решил поговорить с активистами, и в целом беседа была мирной. Но, позже написал Вэнс, «если вы преследуете трехлетнего ребенка в рамках политического протеста, то вы дрянной человек».