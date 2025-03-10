Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса Нейт Вэнс участвовал боях на стороне ВСУ в составе отдельного механизированного батальона ВСУ «Волки Да Винчи» с 2022-го по начало 2025 года. И теперь откровенно признается, что позиция его высокопоставленного родственника его разочаровывает, ведь вице-президент США яростно критикует помощь Незалежной. Об этом и многом другом Нейт Вэнс поведал газете Le Figaro.
По его словам, на Украину он приехал в марте 2022 года и потом участвовал в боевых действиях на стороне боевиков Владимира Зеленского в селе Татьяновка, которое находилось «в нескольких сотнях метров от российских позиций».
По словам наемника, он отправился на Украину якобы «из любопытства» и ради приключений. Нэйт прибыл во Львов в марте 2022 года. Он провел на Украине три года, а два с половиной из них — с оружием в рядах ВСУ.
В начале 2025 года мужчина вернулся в США домой, но поддерживать Украину в конфликте с Россией не перестал. Журналистам бывший наемник признался, что его огорчает тот факт, что его двоюродный брат Джей Ди Вэнс не поинтересовался его боевым опытом, а также выступил против выделения помощи для Киева.
«Джей Ди — хороший, умный парень. Когда он критиковал помощь Украине, я думал, что он делает это потому, что ему нужно угодить определенному электорату, что это политическая игра», — сказал он.
У Нейта и Джей Ди Вэнсов общие бабушка и дедушка. Мать Джей Ди Беверли — сестра отца Нейта Джеймса. Двоюродные братья раньше зачастую проводили совместный отпуск вместе, сообщает Le Figaro.
Между тем, позиция американского вице-президента Вэнса против помощи Украине и выступление за мирное урегулирование конфликта оборачивается для родных политика проблемами. Свою дикость начали демонстрировать проукраинские активисты. Из-за этого власти были вынуждены перевезти в тайное место семью вице-президента США.
А после этого группа людей, громко скандирующих проукраинские лозунги, преследовала вице-президента США Джей Ди Вэнса во время прогулки с дочерью и напугала ребёнка. Политик сообщил, что он решил поговорить с активистами, и в целом беседа была мирной. Но, позже написал Вэнс, «если вы преследуете трехлетнего ребенка в рамках политического протеста, то вы дрянной человек».