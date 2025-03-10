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В Самаре больше половины горожан придерживаются ЗОЖ

Жители Самары считают себя приверженцами здорового образа жизни.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре местные жители рассказали, как придерживаются ЗОЖ. Многие горожане склоняются к такой точке зрения, об этом сообщили в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

— 10% полностью уверены, что ведут здоровый образ жизни, 53% скорее склоняются к такой точке зрения. 37% опрошенных признались, что не являются приверженцами ЗОЖ, а 14% максимально далеки от этого, — отмечают аналитики.

Чаще всего среди мужчин уверенно причисляют себя к сторонникам ЗОЖ — 8%, среди женщин — 13%. Самарцы уверены, что в понятие здорового образа жизни входит: частая физическая активность, правильное питание, отказ от вредных привычек и соблюдение режима дня.