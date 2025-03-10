У покойного основателя финансовой пирамиды «МММ» Мавроди не нашлись наследники

В 2003 году Мавроди был арестован и обвинен в мошенничестве. Он был осужден и приговорен к 4,5 годам лишения свободы. Мавроди отсидел срок и был освобожден в 2007 году. Во время суда было установлено, что более 10 тыс. человек пострадали от его действий, а общий ущерб по делу составил более 110 млн рублей.