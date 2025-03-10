Россиянам напомнили о возможности вернуть почти 20 тысяч рублей за лечение

Леонов привёл пример: если гражданин РФ в прошлом году оплатил операцию по коррекции зрения стоимостью 160 тысяч рублей, то в этом году он сможет получить вычет со 150 тысяч рублей, что составит 19 500 рублей. Для оформления налогового вычета необходимо обратиться в налоговую инспекцию лично или через сайт ФНС в течение трёх лет.