Россиянам напомнили о возможности вернуть почти 20 тысяч рублей за лечение

«Важно, что оформить вычет можно только за те расходы, которые производились в предыдущем отчётном году. Это касается стандартного лечения, покупки лекарств и самостоятельного приобретения полиса ДМС», — заявил парламентарий РИА «Новости».
Депутат отметил, что на дорогостоящие виды лечения лимит вычета не распространяется. К ним относятся, например, ортопедическое лечение зубов, паллиативная помощь на дому, высокотехнологичная медпомощь и ЭКО.
Леонов привёл пример: если гражданин РФ в прошлом году оплатил операцию по коррекции зрения стоимостью 160 тысяч рублей, то в этом году он сможет получить вычет со 150 тысяч рублей, что составит 19 500 рублей. Для оформления налогового вычета необходимо обратиться в налоговую инспекцию лично или через сайт ФНС в течение трёх лет.
Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов напомнил об изменениях в правилах предоставления налоговых вычетов с 2025 года. Если раньше налог к возврату рассчитывался исходя из единой ставки 13%, то теперь сумма возврата зависит от конкретной ставки налога, по которой был уплачен НДФЛ.