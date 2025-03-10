Социолог Лопатина: в мае жители РФ отдохнут два раза по четыре дня

Жители России в первой половине мая 2025 года будут отдыхать два раза подряд по четыре дня, сообщила журналистам эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.
«Количество нерабочих дней в майские праздники связано в первую очередь с переносом праздничных дней, которые выпали на выходные дни. Выходной с субботы 4 января был перенесен на пятницу 2 мая. 23 февраля, выпавший на воскресенье, был перенесен на четверг 8 мая», — сказала специалист, слова которой приводит РИА Новости.
Лопатина уточнила, что в рамках указанных изменений россияне будут отдыхать с 1 по 4 мая, а также с 8 по 11 мая. При этом 3, 4, 10 и 11 мая являются обычными выходными днями, 1 и 9 мая — официальными праздниками.
Всего в мае 2025 года жителям РФ будет предоставлено для отдыха 13 дней.
Напомним, ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев рассказал, что в нижней палате российского парламента собираются подготовить законопроект, в рамках которого будет предложено сделать Пасху и день Святой Троицы официальными выходными днями в РФ.