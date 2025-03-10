Социолог Лопатина: в мае жители РФ отдохнут два раза по четыре дня

«Количество нерабочих дней в майские праздники связано в первую очередь с переносом праздничных дней, которые выпали на выходные дни. Выходной с субботы 4 января был перенесен на пятницу 2 мая. 23 февраля, выпавший на воскресенье, был перенесен на четверг 8 мая», — сказала специалист, слова которой приводит РИА Новости.