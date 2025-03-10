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В Челябинске около 600 рабочих вывели на уборку последствий снегопада

Комитет дорожного хозяйства привлек 583 рабочих для расчистки тротуаров и проезжей части от снега, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 10 марта, на улицах города работает 267 единиц техники.

Минувшей ночью выводили 208 единиц дорожной и снегоуборочной техники, задействовав бригаду из 209 человек.

«В первую очередь расчищались основные магистрали, по которым курсирует общественный транспорт. Затем техника перешла на второстепенные улицы. Районные администрации сконцентрировали силы на внутриквартальных проездах, выездах из дворов, подходах к социальным учреждениям», — утверждают в мэрии.

Днем производится очистка дорожного покрытия, тротуаров, прилотковой части, остановок общественного транспорта, а также вывоз снега.