В Челябинске около 600 рабочих вывели на уборку последствий снегопада

«В первую очередь расчищались основные магистрали, по которым курсирует общественный транспорт. Затем техника перешла на второстепенные улицы. Районные администрации сконцентрировали силы на внутриквартальных проездах, выездах из дворов, подходах к социальным учреждениям», — утверждают в мэрии.