«Демократы вышли из-под контроля»: Трамп сделал заявление о грядущем в стране шатдауне

Президент США Дональд Трамп допустил, что американский Конгресс не успеет согласовать законопроект о временном финансировании до конца недели. А это может привести к тому, что наступит шатдаун — работа правительства США частично приостановится. Об этом глава Белого дома сообщил журналистам пресс-пула.