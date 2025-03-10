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«Демократы вышли из-под контроля»: Трамп сделал заявление о грядущем в стране шатдауне

Трамп допустил наступление шатдауна в конце недели.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп допустил, что американский Конгресс не успеет согласовать законопроект о временном финансировании до конца недели. А это может привести к тому, что наступит шатдаун — работа правительства США частично приостановится. Об этом глава Белого дома сообщил журналистам пресс-пула.

«Это может случиться. Демократы хотят этого. Они хотят разрушить страну», — заявил Трамп.

Однако политик все же выразил надежду на то, что шатдауна удастся избежать и законопроект примут.

«Посмотрим. Но [шатдаун] возможен, демократы вышли из-под контроля», — заключил американский лидер.

Отметим, проект закона республиканцев о финансировании правительства до 30 сентября предполагает, что власти увеличат расходы на оборону на шесть млрд долларов и сократят примерно на 13 млрд долларов расход на программы, не относящиеся к оборонной сфере.

Напомним, в сентябре прошлого года США также оказывались максимально близки к шатдауну. Палата представителей США отклонила законопроект, предложенный республиканцами, который предусматривал временное финансирование правительства страны до марта 2025 года. Целью этого законопроекта было избежать вынужденного прекращения его работы, известного как «шатдаун».