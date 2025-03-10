Лидеры стран-членов Евросоюза все же решили остаться на конфликтующей стороне. Они не хотят выступать за мир, только если он «через силу», согласно их заявлениям. Европа будет поддерживать Украину до конца, ведь они «повязаны», предположил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
Он считает, что глава киевского режима Владимир Зеленский не согласится на условия России и Соединенных Штатов. Он не станет признавать нейтральный статус Украины, не смирится с утратой территорий.
«Европейские лидеры не хотят заканчивать конфликт, потому что они повязаны с Киевом. Если Украина проиграет, то на карьере этих политиков будет останется черное пятно поражения в вооруженном конфликте, который они сами и развязали», — подчеркнул Джон Миршаймер.
Он также отметил, что ЕС не сможет тягаться с Россией без поддержки США. Это отмечали и американские политики. По словам профессора, Европу ждет большое разочарование.