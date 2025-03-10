«Европейские лидеры не хотят заканчивать конфликт, потому что они повязаны с Киевом. Если Украина проиграет, то на карьере этих политиков будет останется черное пятно поражения в вооруженном конфликте, который они сами и развязали», — подчеркнул Джон Миршаймер.