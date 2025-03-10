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Снег ожидается в Алматы в один из дней на этой неделе

Сегодня в Алматы прогнозируется снег, а в остальные дни ближайшей недели погода будет либо ясной, либо малооблачной, передает NUR.KZ со ссылкой на данные портала OpenWeather.

Сейчас в Ричмонде: +4° 3 м/с 65% 757 мм рт. ст. +6°
Источник: Nur.kz

10 марта в Алматы ожидается снег. Температура в среднем составит плюс 2 градуса. Днем температура воздуха составит плюс 5 градусов, а к ночи — опустится до минус 2 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.

11 марта ожидается ясное небо. Температура составит около плюс 5 градусов. При этом максимальная температура составит плюс 9 градусов, а минимальная — плюс 2 градуса. Скорость ветра — 2,6 м/с.

12 марта также прогнозируют ясную погоду. Средняя температура — плюс 3 градуса. Днем температура поднимется до плюс 7 градусов, а ночью — опустится до плюс 1. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

13 марта в Алматы тоже будет ясно. Температура в среднем — плюс 4 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 8 градусов, а опуститься может до плюс 1. Скорость ветра будет равняться 2,6 м/с.