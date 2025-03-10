Снег ожидается в Алматы в один из дней на этой неделе

10 марта в Алматы ожидается снег. Температура в среднем составит плюс 2 градуса. Днем температура воздуха составит плюс 5 градусов, а к ночи — опустится до минус 2 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.
11 марта ожидается ясное небо. Температура составит около плюс 5 градусов. При этом максимальная температура составит плюс 9 градусов, а минимальная — плюс 2 градуса. Скорость ветра — 2,6 м/с.
12 марта также прогнозируют ясную погоду. Средняя температура — плюс 3 градуса. Днем температура поднимется до плюс 7 градусов, а ночью — опустится до плюс 1. Скорость ветра составит 2,7 м/с.
13 марта в Алматы тоже будет ясно. Температура в среднем — плюс 4 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 8 градусов, а опуститься может до плюс 1. Скорость ветра будет равняться 2,6 м/с.