Хабаровчанам стало опасно смотреть видео в Телеграм

Через мессенджер Телеграм распространяется новый вирус, который крадёт данные пользователей смартфонов с операционной системой Android. Об этом хабаровчан, как и всех остальных россиян, предупредило МВД через свой специализированный аккаунт «Вестник Киберполиции России». Называется вирус EvilLoader, что можно перевести с английского как «Загрузка зла», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Особенность этой вредоносной программы в том, что она маскируется под видеофайлы.
— EvilLoader контролирует обработку видеофайлов в Telegram, что позволяет вредоносной программе автоматически загружаться и запускаться под видом медиаконтента. Когда пользователь пытается воспроизвести одно из таких специально созданных «видео», Телеграм предлагает ему открыть файл во внешнем приложении, — говорится в сообщении.
Вирус крадёт данные пользователя, которые впоследствии могут использовать мошенники для обмана самого пользователя или людей из его списка контактов.
Гражданам советуют крайне аккуратно относится к просмотру видео, в особенности из неизвестных источников.
Ранее наше издание писало о вирусе Mamont, который также рассылается по средствам мессенджера Телеграм. При открытии файла происходит установка приложения, после чего устройство может быть заражено вирусом, считывающим push-уведомления, СМС-сообщения и фотографии из галереи. Кроме того, троян может автоматически пересылать данный файл всем контактам в мессенджере.
Также преступники научились вмешиваться в программные коды гаджетов и компьютеров с помощью гифок. Открывая присланную в Ватсапп, Телеграм или соцсеть анимированную картинку, владельцы устройств загружают вредоносный код, после чего хакеры легко могут получить доступ к их переписке, либо просмотр изображений может переадресовать на фишинговый сайт, который автоматически собирает персональные данные.