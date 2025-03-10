Хабаровчанам стало опасно смотреть видео в Телеграм

Ранее наше издание писало о вирусе Mamont, который также рассылается по средствам мессенджера Телеграм. При открытии файла происходит установка приложения, после чего устройство может быть заражено вирусом, считывающим push-уведомления, СМС-сообщения и фотографии из галереи. Кроме того, троян может автоматически пересылать данный файл всем контактам в мессенджере.