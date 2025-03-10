Опять мороз: 11 марта в районах Омской области похолодает до −30 градусов

Жителей Омской области предупреждают о резком похолодании в ближайшие дни. По прогнозам Обь-Иртышского УГМС, ночные температуры в некоторых районах опустятся до −30 градусов.
Дневная температура останется в пределах среднемесячной нормы: −5…-10 градусов. Осадков не ожидается, однако гололедица на дорогах сохранится из-за низких температур. Ветер будет юго-восточным, умеренным, до 10 м/с.
Уже завтра, 11 марта, в отдельных районах Омской области ночью будет морозно: от −19…-24 градусов, в отдельных районах — до −30. Днем столбик термометра поднимется лишь до −6…-11. Аналогичная ситуация ожидается и 12 марта: ночью до −25…-30 градусов. Гололедица сохранится.
Омский Гидрометцентр призывает жителей региона соблюдать осторожность на дорогах и позаботиться о теплой одежде в период резких перепадов температур.
Ранее мы писали, что в понедельник, 10 марта, в Омске будет снег и туман.