Опять мороз: 11 марта в районах Омской области похолодает до −30 градусов

Уже завтра, 11 марта, в отдельных районах Омской области ночью будет морозно: от −19…-24 градусов, в отдельных районах — до −30. Днем столбик термометра поднимется лишь до −6…-11. Аналогичная ситуация ожидается и 12 марта: ночью до −25…-30 градусов. Гололедица сохранится.