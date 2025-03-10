«Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В утренние часы в отдельных районах будет слабый туман. Ветер юго-восточный, южный ночью слабый, днем — умеренный. Максимальная температура днем составит от плюс 12 по северу до плюс 21 по югу», — сообщили в центре.
Умеренный ветер и до +21°С. Понедельник в Беларуси будет теплым
10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умеренный ветер и до +21 градуса ожидается сегодня в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.