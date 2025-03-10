Умеренный ветер и до +21°С. Понедельник в Беларуси будет теплым

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умеренный ветер и до +21 градуса ожидается сегодня в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.