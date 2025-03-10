Собянин: В этом году ко Дню Победы установим еще 240 исторических указателей

«Историко-патриотическую навигацию на улицах Москвы мы начали размещать пять лет назад, в преддверии 75-летия Победы. Вначале установили указатели к музею на Поклонной горе, домам, в которых жили маршалы Победы и Герои Советского Союза, а также к воинским мемориалам. Среди них — памятники маршалам Георгию Жукову и Константину Рокоссовскому, дом, где жила легендарная летчица Валентина Гризодубова, мемориалы героям-медикам, студентам и сотрудникам МГУ, павшим в Великой Отечественной войне, и многим другим», — написал мэр Москвы.
В столице также появились указатели с информацией о покорителях космоса, знаменитых полярниках, писателях и композиторах. Среди них знаки к дому полярников, в котором жили исследователи Арктики, к памятнику основоположнику космонавтики и советскому ученому Сергею Королеву, монументу русскому писателю Александру Пушкину и его жене Наталье Гончаровой, к другим достопримечательностям.
В прошлом году в историческую навигацию включили путешественников: географов, антропологов, ботаников и других выдающихся людей. На улицах города можно найти указатели, которые обозначают путь к штаб-квартире Русского географического общества, улице, названной в честь знаменитого географа Петра Семенова-Тян-Шанского, и к дому, в котором родился выдающийся ученый Петр Кропоткин.
Сегодня в Москве более четырех тысяч таких указателей. Работу по их установке еще не завершили.
В этом году ко Дню Победы 240 новых городских указателей обозначат кратчайший путь к 30 объектам. Наведя камеру телефона на куар-код, можно будет узнать биографию героя или историю памятного места.
«В Коммунарке на Скандинавском бульваре и улице Эдварда Грига установят указатели, которые расскажут о подвигах разведчика Геворка Вартаняна. Новые элементы навигации на Поклонной горе укажут путь к памятнику военным морякам, погибшим в битве под Москвой в 1941—1942 годах, к музею “Г. О. Р. А.”, к памятникам фронтовой собаке, танку Т-34 и другим мемориальным объектам», — отметил Сергей Собянин.
Московские улицы, площади и скверы хранят память о лучших людях России. Задача города — передать ее будущим поколениям, рассказать о бессмертных подвигах героев и вдохновить людей их примером.