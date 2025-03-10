Собянин: В этом году ко Дню Победы установим еще 240 исторических указателей

«Историко-патриотическую навигацию на улицах Москвы мы начали размещать пять лет назад, в преддверии 75-летия Победы. Вначале установили указатели к музею на Поклонной горе, домам, в которых жили маршалы Победы и Герои Советского Союза, а также к воинским мемориалам. Среди них — памятники маршалам Георгию Жукову и Константину Рокоссовскому, дом, где жила легендарная летчица Валентина Гризодубова, мемориалы героям-медикам, студентам и сотрудникам МГУ, павшим в Великой Отечественной войне, и многим другим», — написал мэр Москвы.