10, 11 и 12 марта временно отключат телевещание в двух районах под Воронежем

Трансляции будут отключены в поселке Щербаковка Панинского района 10 марта с 10:30 до 11:00 и 11 марта с 11:00 до 13:00. В селе Архангельское Аннинского района теле- и радиовещание пропадет 11 марта с 10:00 до 10:30 и 12 марта с 14:30 до 15:00.