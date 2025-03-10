10, 11 и 12 марта временно отключат телевещание в двух районах под Воронежем

Специалисты филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ» в начале этой недели проведут плановые профилактические работы на передающих станциях.
Трансляции будут отключены в поселке Щербаковка Панинского района 10 марта с 10:30 до 11:00 и 11 марта с 11:00 до 13:00. В селе Архангельское Аннинского района теле- и радиовещание пропадет 11 марта с 10:00 до 10:30 и 12 марта с 14:30 до 15:00.
В населенных пунктах не будут работать цифровые пакеты РТРС-1 и РТСР-2, в которые входят основные 20 федеральных каналов, включая «Первый канал», «Россия», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал» и другие.
Раннее «МК в Воронеже» сообщал, что жители девяти районов Воронежской области временно останутся без света.