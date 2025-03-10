Движение по Заневскому и Витебскому проспектам ограничат из-за ремонтных работ

В свою очередь, в Красносельском районе до 7 апреля для водителей будет полностью перекрыт участок улицы Добровольцев — от улицы Чекистов до улицы Отважных. Там также прокладывают инженерные сети. Предлагаемый объезд: по улицам Отважных, Партизана Германа, Чекистов, Добровольцев, улице Тамбасова и проспекту Ветеранов.