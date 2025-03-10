Инвестор из Славянки сорвал строительство комплекса отдыха на Хасанщине

«Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» (КРДВ) продолжает борьбу с псевдоинвесторами, срывающими заключенные соглашения о реализации проектов в рамках преференциальных режимов. На этот раз в Арбитражный суд Приморья ушёл иск о расторжении соглашения об осуществлении деятельности резидента Свободного порта Владивосток (СПВ), заключенного в январе 2020 года с компанией «Туламу», зарегистрированной в Славянке в феврале 2019 года, сообщает ИА PrimaMedia.
Иск был подан в арбитраж 28 февраля. Предварительное судебное заседание назначено на 23 апреля.
По данным ЕГРЮЛ, первоначально учредителем и директором «Туламу» был Эдуард Кадыров, генеральный директор и совладелец ООО «Койот» (Славянка). В апреле 2024 года владельцем и директором «Туламу» стала Валерия Литовченко, которая также является совладельцем нескольких компаний в Приморском и Хабаровском краях.
Как следует из искового заявления, стороны заключили соглашение о реализации инвестпроекта, предметом которого явилось строительство в 2020—2024 гг. круглогодичного комплекса отдыха в Хасанском районе. Общая сумма инвестиций в проект должна была составить 54 млн рублей.
Инвестор в установленный срок проект не реализовал, инвестиции в заявленном размере не совершал.
«Истцом в адрес ответчика было направлено уведомление о необходимости устранения нарушений с требованием приложить подтверждающие документы. Однако ООО “Туламу” это условие не исполнило. Учитывая изложенное, истец принял решение расторгнуть соглашение», — говорится в пресс-релизе Арбитражного суда Приморья.