Инвестор из Славянки сорвал строительство комплекса отдыха на Хасанщине

«Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» (КРДВ) продолжает борьбу с псевдоинвесторами, срывающими заключенные соглашения о реализации проектов в рамках преференциальных режимов. На этот раз в Арбитражный суд Приморья ушёл иск о расторжении соглашения об осуществлении деятельности резидента Свободного порта Владивосток (СПВ), заключенного в январе 2020 года с компанией «Туламу», зарегистрированной в Славянке в феврале 2019 года, сообщает ИА PrimaMedia.