Клиникам Калининградской области не хватает больше тысячи медиков

КАЛИНИНГРАД, 10 марта, ФедералПресс. В клиниках Калининградской области не хватает 1010 медицинских специалистов, в том числе 356 врачей и 654 представителя средних медицинских специальностей. При этом больше всего медиков (658) не хватает в городских больницах и поликлиниках, рассказали «ФедералПресс» в министерстве здравоохранения региона.