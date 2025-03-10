Клиникам Калининградской области не хватает больше тысячи медиков

«Министерство здравоохранения реализует комплекс мер, направленных на привлечение и закрепление медицинских кадров в регионе», — подчеркнули в ведомстве.
Отмечается, что для завлечения кадров в клиники региона для медиков также учредили выплаты различного характера. Также одним из ключевых инструментов является целевое обучение в ведущих медицинских вузах страны.
«На сегодняшний день по целевым направлениям от министерства обучаются 1238 человек, включая: 946 — по программам специалитета, 223 — по программам ординатуры, 69 — по программам среднего профессионального образования», — отмечают в министерстве.
При этом в ведомстве подчеркнули, что в учреждениях здравоохранения нет проблем с оборудованием — в том числе иностранного производства.