В Башкирии повысят эффективность работы с молодежью

«Когда я узнала, что республиканский госкомитет по молодежной политике станет министерством, обрадовалась. Статус ведомства повышается, я уверена, что это откроет еще больше возможностей для нашей молодежи. Замечательно, что у молодежи Башкирии появилось отдельное министерство. Считаю, что это значимое, стратегическое решение для нашей республики. Время быстро идет и сегодняшние 14-летние ребята уже завтра станут взрослыми, а то, что в них вложено сейчас, будет иметь большое значение для нашего общего будущего, — считает Ирина Сухарева. — Наша молодежь очень продвинутая, целеустремленная необходимо выстраивать эффективную работу с ней, защитить от внешних деструктивных угроз. Если говорить о студотрядовском движении, то уже сегодня мы видим большое внимание к нему со стороны республики. Так, недавно создан межведомственный координационный совет при Главе республики по вопросам развития студенческих отрядов, мы активно налаживаем сотрудничество с министерствами и ведомствами, работодателями. Госкомитет по молодежной политике выступает нашим конструктивным партнером и помощником. Считаю, что с созданием профильного министерства наше взаимодействие станет еще эффективнее».