В Пермском крае зафиксировали убыль населения

В Пермском крае в 2024 году на свет появилось 21 732 ребенка, что на 5% ниже показателя 2023 года (22 440). Смертность в Прикамье выросла до 34 778 человек, что на 1594 человека больше, чем в прошлом году (33 229). Такие данные опубликованы на официальном сайте Пермьстата.
Согласно статистике, наблюдается негативная демографическая тенденция — спад рождаемости и увеличение смертности. Естественная убыль населения составила 13 046 человек.
Ранее «Комсомолка» писала, что в Пермском крае в 2024 году было заключено 15147 браков. Это на 10% меньше, чем годом ранее. Количество разводов за год уменьшилось на 5%. Расторжение брака оформили 11470 пар.