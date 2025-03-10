Жители Перми застряли в пробках из-за ДТП и снегопада

В это же время проблемы возникли с выездом в центр с бульвара Гагарина. По словам одной из жительниц Перми, автобусы были переполнены и двигались очень медленно. Отметка о ДТП также появилась в другой части Мотовилихи — в районе ДК имени Ленина. Движение на Уральской от места аварии до цирка, а также на улице Крупской также окрашено красным.