Жители Перми застряли в пробках из-за ДТП и снегопада

Жители Перми застряли в дорожных пробках из-за ДТП и снегопада утром 10 марта.
Как рассказали perm.aif.ru жители Индустриального и Мотовилихинского районов, трудности с проездом возникли на пути в городской центр. В частности, заторы заметили на шоссе Космонавтов, улице Локомотивной и улице Уральской. Эту же информацию подтверждает сервис Яндекс. Карты.
По состоянию на 9 часов утра, движение на улицах Малкова и Локомотивной окрашено в бордовый и красный цвета. В этом участке установлены две отметки о ДТП — рядом с ДКЖ и на кольце Гагарина. Водители автомобилей предпочитают двигаться в объезд.
В это же время проблемы возникли с выездом в центр с бульвара Гагарина. По словам одной из жительниц Перми, автобусы были переполнены и двигались очень медленно. Отметка о ДТП также появилась в другой части Мотовилихи — в районе ДК имени Ленина. Движение на Уральской от места аварии до цирка, а также на улице Крупской также окрашено красным.
Пермяки предполагают, что трудности возникли не только из-за самих аварий, но и из-за снегопада, возникшего в Перми утром 10 марта.