Белорусские беспилотники стоят около $10700 — в 15 раз дешевле импортных

Белорусские беспилотники стоят около $10700, что в 15 раз дешевле импортных. Как рассказали в эфире телеканала СТВ, научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов НАН Беларуси: был создан в 2016 году. В настоящее время серийным образом изготавливаются 6 моделей БПЛА. При этом первые образцы делались с нуля 3−5 и больше лет, сегодня же уже даже имеется возможность доработки беспилотников под запросы конкретных заказчиков. К слову, потребители БПЛА — самые различные ведомства. К примеру, модель «Бусел» активно использует МВД, «птичка» бдит в вопросе пресечения наркотрафика. Что касается стоимости, то, как подчеркивают специалисты, зарубежные аналоги стоят порядка 160 тысяч долларов, белорусские — в 15 раз дешевле.