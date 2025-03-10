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В Ростове рабочая неделя начнется с пасмурной и теплой погоды

В Ростове-на-Дону синоптики рассказали, какая погода будет в понедельник, 10 марта.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону синоптики рассказали, какая погода будет в первый рабочий день после выходных. Прогноз опубликовали на сайте Гисметео.

В понедельник, 10 марта, на протяжении всего дня ожидается пасмурная погода. Однако осадков синоптики не прогнозируют. Утром в городе ожидается до +6 градусов. В дневное время воздух в Ростове прогреется до +10. В вечернее время столбики термометров покажут +9, а ночью температура воздуха опустится до +6 градусов.

Порывы ветра достигнут 5−9 метров в секунду. Отметим, что предстоящая неделе обещает быть теплой, а в середине рабочей недели столбики термометров покажут до +20 градусов тепла.