В Ростове рабочая неделя начнется с пасмурной и теплой погоды

В понедельник, 10 марта, на протяжении всего дня ожидается пасмурная погода. Однако осадков синоптики не прогнозируют. Утром в городе ожидается до +6 градусов. В дневное время воздух в Ростове прогреется до +10. В вечернее время столбики термометров покажут +9, а ночью температура воздуха опустится до +6 градусов.