В Симферополе перекроют улицу Беспалова

Движение по улице Беспалова перекроют по одной полосе. Ограничения будут действовать с девяти утра на участке от детского сада «Малинка» в сторону площади Николая Багрова. Такое решение связано с обрезкой деревьев. Планируется, что эти работы завершатся в шесть вечера. После этого движение запустят в обычном режиме.