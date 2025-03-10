В Симферополе перекроют улицу Беспалова

В понедельник, 10 марта, в Симферополе ограничат движение транспорта по улице Беспалова. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Движение по улице Беспалова перекроют по одной полосе. Ограничения будут действовать с девяти утра на участке от детского сада «Малинка» в сторону площади Николая Багрова. Такое решение связано с обрезкой деревьев. Планируется, что эти работы завершатся в шесть вечера. После этого движение запустят в обычном режиме.
«Администрация Симферополя просит жителей и гостей города заранее планировать маршрут по городу», — говорится в сообщении.