В Москве за пять лет установили более четырех тысяч указателей с QR-кодами

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Более 4 тысяч указателей с QR-кодами установлены в Москве за последние пять лет, появление первых знаков было связано с празднованием 75-летия Победы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
«Пять лет назад, в преддверии 75-летия Победы, в городе появились первые указатели с QR-кодами. Они помогают находить знаковые места и узнавать их историю. Сегодня таких указателей в Москве — уже более 4 тысяч», — написал мэр.
Собянин добавил, что уже установили указатели к домам маршалов Победы и Героев Советского Союза, знаки к воинским мемориалам, включая памятники Георгию Жукову, Константину Рокоссовскому, героям-медикам и студентам МГУ, а также навигацию к местам, связанным с космонавтами, полярниками, писателями и путешественниками.
«Что в планах? 240 новых указателей ко Дню Победы! В Коммунарке появятся знаки, рассказывающие о подвиге разведчика Геворка Вартаняна. На Поклонной горе установят навигацию к памятникам морякам, танкистам, фронтовым собакам и другим героям», — отметил мэр.