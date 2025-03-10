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Готовьте ваши денежки: 57 рублей придётся заплатить за проезд в Хабаровске в 107 автобусе

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края сообщает о повышении стоимости проезда и провоза багажа на межмуниципальном маршруте регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам № 107у «Автовокзал г. Хабаровск — Подсобное хозяйство», сообщает ИА AmurMedia.

Источник: AmurMedia

Краевое министерство транспорта и дорожного хозяйства проинформировало, что с 15 марта 2025 г. стоимость проезда и провоза багажа по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам № 107у «Автовокзал г. Хабаровск — Подсобное хозяйство» увеличится на два рубля. В настоящее время стоимость проезда и провоза багажа составляет 55 рублей, а с субботы за проезд нужно будет заплатить уже 57 рублей.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля до 57 рублей выросла цена проезда на автобусных маршрутах № № 6, 10, 14−1, 21−1, 24−1, 25, 25−1, 31, 25−1, 40, 73 в Хабаровске. Как утверждают перевозчики, увеличение стоимости проезда связано с повышением цен на топливо, запчасти, расходные материалы, а также необходимостью индексации заработной платы сотрудников предприятий. По законодательству предприниматели и транспортные компании, которые работают на маршрутах с нерегулируемым тарифом, устанавливают стоимость проезда самостоятельно.

Также объявления о повышении стоимость проезда появились в «единичке».