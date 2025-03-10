Готовьте ваши денежки: 57 рублей придётся заплатить за проезд в Хабаровске в 107 автобусе

Краевое министерство транспорта и дорожного хозяйства проинформировало, что с 15 марта 2025 г. стоимость проезда и провоза багажа по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам № 107у «Автовокзал г. Хабаровск — Подсобное хозяйство» увеличится на два рубля. В настоящее время стоимость проезда и провоза багажа составляет 55 рублей, а с субботы за проезд нужно будет заплатить уже 57 рублей.