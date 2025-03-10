Вице-премьер Караник заявил о доставке пациентов к медучреждениям за час

Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Караник заявил, как передает news.by, о доставке пациентов к медучреждениям за час.
По словам Караника, в Беларуси всеми профильными ведомствами ведется работа, цель которой — обеспечить предоставление базовых медицинских услуг по месту жительства человека. Второй целевой аспект — возможность получения специализированной помощи в часовой доступности.
Как подчеркнул Караник, принципиальная задача заключается в том, чтобы реализовать переоснащение и укомплектование специалистами межрайонных центров и опорных клиник. Это нужно для того, чтобы, где бы ни проживал гражданин, в радиусе семидесяти километров от его места жительства был бы магнитно-резонансный томограф и ангиограф, в радиусе пятидесяти-шестидесяти километров — компьютерный томограф.
Задача Минздрава и сопряженных структур в том, чтобы грамотно и эффективно выстроить логистику.
— Что жителю Минска надо будет добраться до ближайшей многопрофильной больницы или поликлиники, что жителю небольшого района добраться к районному центру. Дальше логистика будет уже обеспечена силами системы здравоохранения, — констатировал Владимир Караник.
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