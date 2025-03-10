Вице-премьер Караник заявил о доставке пациентов к медучреждениям за час

Как подчеркнул Караник, принципиальная задача заключается в том, чтобы реализовать переоснащение и укомплектование специалистами межрайонных центров и опорных клиник. Это нужно для того, чтобы, где бы ни проживал гражданин, в радиусе семидесяти километров от его места жительства был бы магнитно-резонансный томограф и ангиограф, в радиусе пятидесяти-шестидесяти километров — компьютерный томограф.