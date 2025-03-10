В Беларуси планируют выдавать автомобильные номера без привязки к региону

По его словам, причина изменений — исчерпание комбинаций с цифрой 7, которая обозначает минскую регистрацию. Сейчас в столице уже зарегистрировано 700 тыс. автомобилей, и свободных номеров практически не осталось.
Ранее в ГАИ анонсировали, что в Минске при регистрации авто скоро будут выдавать номера с 8-м регионом.
В резерве останется только 9-й регион, уточнил Виктор Ротченков. Скорее всего, такие номера начнут выдавать в Минской области.
В итоге в долгосрочной перспективе ГАИ хочет и вовсе отказаться от регионального принципа и ввести общие номерные знаки нового формата. На них будет две буквы в начале, затем три цифры и еще две буквы в конце. Пока нововведение находится на стадии обсуждения, но технически Госавтоинспекция уже готова воплотить его в жизнь.