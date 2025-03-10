В Беларуси планируют выдавать автомобильные номера без привязки к региону

В итоге в долгосрочной перспективе ГАИ хочет и вовсе отказаться от регионального принципа и ввести общие номерные знаки нового формата. На них будет две буквы в начале, затем три цифры и еще две буквы в конце. Пока нововведение находится на стадии обсуждения, но технически Госавтоинспекция уже готова воплотить его в жизнь.