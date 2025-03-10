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В Беларуси планируют выдавать автомобильные номера без привязки к региону

В будущем автомобильные номерные знаки в Беларуси сделают без привязки к региону. Об этом сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1» начальник главного управления Госавтоинспекции Виктор Ротченков.

Источник: OL

По его словам, причина изменений — исчерпание комбинаций с цифрой 7, которая обозначает минскую регистрацию. Сейчас в столице уже зарегистрировано 700 тыс. автомобилей, и свободных номеров практически не осталось.

Ранее в ГАИ анонсировали, что в Минске при регистрации авто скоро будут выдавать номера с 8-м регионом.

В резерве останется только 9-й регион, уточнил Виктор Ротченков. Скорее всего, такие номера начнут выдавать в Минской области.

В итоге в долгосрочной перспективе ГАИ хочет и вовсе отказаться от регионального принципа и ввести общие номерные знаки нового формата. На них будет две буквы в начале, затем три цифры и еще две буквы в конце. Пока нововведение находится на стадии обсуждения, но технически Госавтоинспекция уже готова воплотить его в жизнь.