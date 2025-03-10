МНС разъяснило особенности получения многодетными родителями имущественного налогового вычета

Третья ситуация — многодетная семья в составе двух родителей и троих детей состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, может воспользоваться государственной поддержкой по указу № 13 в виде льготного кредита на строительство жилых помещений. На дату заключения договоров на строительство двух квартир старшему ребенку исполнилось 19 лет. В этом случае многодетные родители не вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом по четырем расходам на строительство двух квартир, фактически понесенным с 1 января 2025 года, так как на дату заключения договоров на строительство этих квартир на воспитании и иждивении находится только двое детей в возрасте до 18 лет, то есть семья не соответствует понятию многодетной. В данной ситуации как до 1 января 2025 года, так и после этой даты родители вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом по расходам, направленным на строительство только одной квартиры.