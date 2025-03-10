МНС разъяснило особенности получения многодетными родителями имущественного налогового вычета

Кому полагается повторный налоговый вычет при строительстве либо покупке квартиры
С 1 января 2025 года ч.15 п. 1.1 статьи 211 Налогового кодекса дополнена новой нормой. В Беларуси есть ограничение — имущественный налоговый вычет, предоставляемый физическим лицам по фактическим расходам на строительство либо приобретение на территории страны одноквартирного жилого дома или квартиры, применяется однократно. Теперь это ограничение не распространяется на многодетных родителей (усыновителей, удочерителей), которые строят или приобретают одноквартирный жилой дом либо квартиру с привлечением льготного кредита или одноразовой субсидии на строительство либо приобретение жилых помещений, полученных в порядке, установленном законодательством.
То есть многодетные смогут неоднократно получить вычет из подоходного налога при строительстве или приобретении жилья. При этом под многодетной семьей понимаются родители (усыновители, удочерители), на воспитании и иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет.
Новая норма вступила в силу с 1 января 2025 года и распространяет свое действие на расходы на строительство либо приобретение жилья на территории Беларуси, фактически понесенные многодетными родителями с этой даты.
Таким образом, с 1 января 2025 года право на повторное получение имущественного налогового вычета имеют состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий родители (усыновители, удочерители) при выполнении двух условий. Первое — если на дату заключения договоров строительства либо купли-продажи жилых помещений у них на воспитании и иждивении находится трое и более детей в возрасте до 18 лет. Второе — если строительство или приобретение этих жилых помещений выполняется ими с привлечением льготного кредита или одноразовой субсидии.
При этом имущественный налоговый вычет предоставляется многодетным родителям в отношении расходов на строительство или приобретение жилых помещений, фактически понесенных ими с 1 января 2025 года, независимо от даты заключения договоров строительства либо купли-продажи (до или после 1 января 2025-го), полного или частичного применения до этой даты имущественного налогового вычета в отношении других жилых домов (квартир).
Рассмотрим порядок применения вычета на примерах
В первом случае многодетная семья состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с 2023 года строит две квартиры с привлечением одноразовой субсидии, полученной в соответствии с указом № 240, кредита банка и собственных денежных средств. По состоянию на 1 января 2025 года строительство квартир не завершено. Многодетная мать не работает, находится в отпуске по уходу за ребенком. За расходы на строительство отвечает отец — член многодетной семьи, до 1 января 2025 года получал имущественный налоговый вычет по расходам, понесенным в 2023—2024 годы на строительство только одной квартиры.
С учетом внесенных изменений в Налоговый кодекс этот многодетный отец с 1 января 2025 года вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом по трем расходам на строительство двух квартир, а также на погашение кредита банка, фактически понесенным им за счет собственных денежных средств с этой даты.
Второй случай — женщина, состоящая на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в 2015 году приобрела квартиру. По расходам на ее приобретение получала имущественный налоговый вычет в течение 2015−2020 годов. В 2019 году вышла замуж, стала многодетной матерью, с 2022 года вместе с супругом и детьми состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. С 2024 года на основании договоров долевого строительства строит две квартиры с привлечением льготного кредита.
До 1 января 2025 года на получение имущественного налогового вычета по расходам, направленным в 2024 году, на строительство ни одной из квартир она не имела, так как применяла такой вычет ранее в отношении квартиры, приобретенной до брака. Ее супруг — многодетный отец до 1 января 2025 года был вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом по расходам на строительство только одной из квартир — при условии, что ранее такой вычет не получал (полностью/частично) в отношении иной квартиры или иного жилого дома. С текущего календарного года право на получение имущественного налогового вычета по расходам на строительство двух квартир имеют оба многодетных родителя.
Третья ситуация — многодетная семья в составе двух родителей и троих детей состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, может воспользоваться государственной поддержкой по указу № 13 в виде льготного кредита на строительство жилых помещений. На дату заключения договоров на строительство двух квартир старшему ребенку исполнилось 19 лет. В этом случае многодетные родители не вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом по четырем расходам на строительство двух квартир, фактически понесенным с 1 января 2025 года, так как на дату заключения договоров на строительство этих квартир на воспитании и иждивении находится только двое детей в возрасте до 18 лет, то есть семья не соответствует понятию многодетной. В данной ситуации как до 1 января 2025 года, так и после этой даты родители вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом по расходам, направленным на строительство только одной квартиры.